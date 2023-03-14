Ирина Белоконь сравнила работу в псковском и ненецком УФАС России

Квалифицированных кадров для управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области в регионе достаточно, чего не скажешь о ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом руководитель псковского управления Ирина Белоконь, ранее возглавлявшая ненецкое УФАС России, сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В настоящее время штат в псковском УФАС полностью укомплектован, сотрудники обладают соответствующей специализацией, заметила она.
Ирина Белоконь добавила, что Псков впервые посетила в 2015 году, после чего хотела сюда вернуться.
«Переезд у нас происходил в преддверии новогодних праздников, поэтому удалось полюбоваться и праздничным убранством, и посетить инсталляцию, которая была очень прекрасной. Детям здесь нравится, поэтому с удовольствием работаю», - поделилась впечатлениями глава псковского УФАС России.
Напомним, Ирина Белоконь вступила в должность 1 ноября 2022 года.