Общество

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий марта составили для псковичей

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Псковской области прямо сейчас, составили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

«Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом, видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной», - отметили эксперты.

Смотрите также Почти на 40% увеличился спрос на персонал в Псковской области

Они напомнили, что в марте средняя предлагаемая зарплата в псковских вакансиях составляет порядка 43 430 рублей, что на 26% ниже средней российской зарплаты.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца:

Программист 1С, до 210 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/78000115 Главный ветеринарный врач, от 175 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77804707 Менеджер по лизингу, от 200 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/77658429 Руководитель подразделения, от 180 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/77410142 Product owner, до 400 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/71275230 Заведующий отделения лучевой диагностики, от 150 000 рублей до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/77144062 Middle/Senior PHP-developer, до 300 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/69383993 Директор производства (мягкая мебель), до 250 000 рублей на руки, https://hh.ru/vacancy/76230919.