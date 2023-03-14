Рейтинг высокооплачиваемых вакансий марта составили для псковичей

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Псковской области прямо сейчас, составили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.
«Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом, видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной», - отметили эксперты.
Они напомнили, что в марте средняя предлагаемая зарплата в псковских вакансиях составляет порядка 43 430 рублей, что на 26% ниже средней российской зарплаты.
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца: