Общество

Более 70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

71 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 127 857 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 33 пациента, за все время – 125 284. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 965 человек.

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Статистика по муниципалитетам: