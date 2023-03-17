Более 70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

71 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 127 857 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 33 пациента, за все время – 125 284. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 965 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков –42431/45
- Великие Луки –18337/1
- Бежаницкий район –1637/2
- Великолукский район –2881/0
- Гдовский район –2266/0
- Дедовичский район –3125/0
- Дновский район –1031/0
- Красногородский район –1149/0
- Куньинский район –1079/0
- Локнянский район –1232/1
- Невельский район –5725/2
- Новоржевский район –1369/0
- Новосокольнический район –3341/0
- Опочецкий район –3899/1
- Островский район –6142/2
- Палкинский район –1310/3
- Печорский район –3050/1
- Плюсский район –2005/0
- Порховский район –4624/2
- Псковский район –9829/5
- Пустошкинский район –1613/1
- Пушкиногорский район –1848/2
- Пыталовский район –1943/0
- Себежский район –3034/1
- Стругокрасненский район –2161/2
- Усвятский район –750/0.