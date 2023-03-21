Общество

Годовая мощность экотехнопарка в Псковской области составит 250 тысяч тонн отходов

Годовая мощность экотехнопарка в Псковской области составит 250 тысяч тонн отходов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Губернатор и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин обсудили модернизацию системы обращения с отходами, в том числе строительство комплекса для обработки, размещения и утилизации твердых коммунальных отходов (Экотехнопарка).

Его мощность составит 250 тысяч тонн в год – столько образуется отходов на территории региона. Предварительная стоимость объекта – почти 4 млрд рублей. Заключено концессионное соглашение с инвестором, после завершения экологической экспертизы концессионер обратится за разрешением на строительство, отметил Михаил Ведерников.

Ввод современного экотехнопарка в эксплуатацию позволит ликвидировать сразу 23 свалки, а также развить отрасль вторичной переработки сырья.

Кроме того, участники встречи дополнительно проработали вопросы создания мусороперегрузочных станций и оборудования контейнерных площадок.

Михаил Ведерников поблагодарил замминистра и Минприроды России за конструктивное сотрудничество и поддержку региона.

Ранее сообщалось, что проект экотехнопарка в Псковской области проходит государственную экологическую экспертизу, запуск объекта планируется в 2024 году.