Годовая мощность экотехнопарка в Псковской области составит 250 тысяч тонн отходов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Губернатор и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин обсудили модернизацию системы обращения с отходами, в том числе строительство комплекса для обработки, размещения и утилизации твердых коммунальных отходов (Экотехнопарка).
Его мощность составит 250 тысяч тонн в год – столько образуется отходов на территории региона. Предварительная стоимость объекта – почти 4 млрд рублей. Заключено концессионное соглашение с инвестором, после завершения экологической экспертизы концессионер обратится за разрешением на строительство, отметил Михаил Ведерников.
Ввод современного экотехнопарка в эксплуатацию позволит ликвидировать сразу 23 свалки, а также развить отрасль вторичной переработки сырья.
Кроме того, участники встречи дополнительно проработали вопросы создания мусороперегрузочных станций и оборудования контейнерных площадок.
Михаил Ведерников поблагодарил замминистра и Минприроды России за конструктивное сотрудничество и поддержку региона.
Ранее сообщалось, что проект экотехнопарка в Псковской области проходит государственную экологическую экспертизу, запуск объекта планируется в 2024 году.