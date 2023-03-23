Общество

Второй региональный форум работающей молодежи завершился в Пскове

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области завершился в Пскове сегодня, 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Напомним, на площадке форума собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты. Участники приехали из 18 муниципалитетов Псковской области.

Форум стартовал в Пскове 24 марта, участники прошли насыщенную образовательную программу.