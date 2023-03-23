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Влияющие на возникновение эпилепсии факторы назвали в псковском облздраве

До 25% случаев развития эпилепсии можно предотвратить путем первичной профилактики заболеваний и состояний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

По словам специалистов, существует множество факторов, влияющих на к возникновение эпилепсии. Она может появиться из-за:

стресса, недосыпания или физической активности;

травмы головы;

приёма алкоголя;

метаболических расстройств, гипервентиляции, высокой температуры тела.

Определение причины эпилепсии играет решающую роль в выборе тактики ведения и лечения пациента. В ряде случаев у пациента может быть сочетание нескольких факторов.

«По разным оценкам до 25% случаев развития эпилепсии можно предотвратить путем первичной профилактики заболеваний и состояний, которые могут быть факторами риска эпилепсии. Предупреждение травм головы является самым эффективным способом предотвращения посттравматической эпилепсии. Надлежащая перинатальная помощь способствует уменьшению числа новых случаев эпилепсии, обусловленных перинатальной патологией ЦНС», - добавили в профильном комитете.

Напомним, 26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании как эпилепсия.