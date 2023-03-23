Общество

Лучшие практики работы с молодежью в организациях представили в Псковской области

Круглый стол «Лучшие практики работы с молодежью в организациях области» прошел в Пскове в рамках Второго регионального форума работающей молодежи Псковской области, сегодня, 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Круглый стол прошел на площадке областной библиотеки. На мероприятии были представлены практики работы с молодежью в следующих организациях области:

ООО «Современные кабельные технологии»;

ЗАО «ЗЭТО»;

ООО «Северо-Западной инвестиционная компания»;

ООО «Велторф»;

АО «Псковский хлебокомбинат»;

Псковский кооперативный техникум;

ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева».

Молодежный совет Псковского облсовпрофа также представил свою деятельность и рассказал о своей работе. Модератором мероприятия выступил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Профсоюзы всегда были и будут заинтересованы в рабочих местах Псковской области, социальных гарантиях, поддержках человека труда, мы всегда добиваемся достойных зарплат в регионе. Сегодняшнее мероприятие в рамках третьего дня форума позволило на контрасте посмотреть корпоративную культуру представленных организаций, в особенности профсоюзных», - отметила руководитель отдела социально экономических и трудовых отношений Псковского облсовпрофа Нина Антипова. Она поблагодарила организаторов за опыт и новые идеи.

Положительно мероприятие оценил и Андрей Маковский, он отметил, что эта площадка объединила молодёжь и работодателей: «Представители кадровых отделов рассказали, как реально проводятся собеседования и кого они ждут на работу. Считаю мероприятие крайний полезным, нужно чаще выходить на такие площадке и заявлять о себе. Для нашей молодежи у меня исключительно хорошие новости: вакансии имеются, зарплаты достойные, работодатели готовы принять новые пытливые умы», - прокомментировал мероприятие Андрей Маковский.

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