Общество

Власти опровергли слухи об эвакуации в Порховском районе из-за подтопления

Глава Порховского района Юрий Семенов опроверг слухи об эвакуации населения в муниципалитете из-за подтопления.

Фото: Юрий Семенов / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители Порховского района! Некоторые источники в "жёлтой прессе" распространяют ложную информацию об активной эвакуации населения в нашем районе в связи с подтоплением отдельных территорий. Смею всех заверить, что данная информация не соответствует действительности. Да, ситуация непростая, но контролируемая и не требует эвакуации населения», - подчеркнул он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время одна семья в связи с затоплением принадлежащего им дома временно размещена в другом жилом помещении, уточнил глава района.

«Ситуация с уровнем воды мониторится постоянно. Наблюдается снижение уровня воды в реках Череха и Полонка. Надеемся на снижение пиковых значений и в реке Шелонь. По официальной информации, за сегодняшний день Псковская ГРЭС опустила шлюзы на 30 сантиметров. Прошу не верить всевозможным слухам, а опираться на проверенную информацию», - добавил он.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью вследствие наводнения, следует звонить по круглосуточному телефону Единой диспетчерской службы района 2-16-19, напомнил Юрий Семенов.