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Происшествия

«Подвалы затоплены, котёл утонул, животные в ужасе»: как в Порхове справляются с половодьем

28.03.2023 16:02|ПсковКомментариев: 0

Несколько дней назад жители Порхова и некоторых других муниципалитетов Псковской области даже подумать не могли, что вскоре им придётся быстро собирать вещи и куда-то переезжать. Вода подступила внезапно, сначала затопив прибрежные дороги, а после проникла через калитки жилых домов. Затопленными оказались несколько улиц, теперь по ним можно передвигаться только на лодке.

Псковская Лента Новостей выяснила, как жители домов, расположенных на берегу, спасаются от наводнения, куда они эвакуировали себя и питомцев, и какие меры принимают местные власти для спасения «утопающих».

 

Половодье в Порхове, 2010 год

«А вдруг я приду, а они уже утонули?»

27 марта вода из реки Шелонь подошла к улице Береговой в Порхове. По словам местных жителей, «подошла» - это еще мягко сказано. «Подвалы затоплены, газовый котел утонул, коты в ужасе, собаки привязаны к забору за домом. Водопровод отключен, оборудование ушло под воду. Электроэнергию и газ перекрыла ещё вчера утром», - рассказала нам жительница улицы Береговой, пожелавшая остаться анонимной.

Вчера утром она проснулась в 4 часа и начала экстренно откачивать воду из подвала. Спустя некоторое время поняла, что это бесполезно, отключила всё оборудование и ушла на работу. Вечером собрала вещи первой необходимости и часть техники, закинула всё в машину, закрыла в доме котов, переместила собак из затонувших вольеров в сухое место и эвакуировалась к родственникам.

Утро 28 марта, фото местной жительницы

Больше всего женщина переживает не за оборудование и предстоящий ремонт полов — вода подобралась и к ним, осталось около 50 см. Сына с женой и ребёнком она предусмотрительно отправила в Псков, а вот вопрос о дальнейшей судьбе животных пока остаётся открытым.

Две собаки, принадлежащие порховичке, вторые сутки сидят под открытым небом на тропинке за домом, куда вода еще не дошла. Сделала подстилку из пенопласта, поставила миски с едой и водой, привязала животных к столбу. Соседи уже выразили готовность принять псов на своём участке, если река поднимется выше. Но горожанка по-прежнему не находит себе места: «А вдруг я приду с работы, а они уже утонули?»

Беспокоит её и судьба кошек, запертых в доме. «Если дом поплывёт куда-нибудь в Новгород, то и коты вместе с ним уплывут. А как их выпустить, куда? Убегут еще, потеряются», - вздыхает наша собеседница.

По её словам, уровень воды к утру 28 марта уже достиг высоты человеческого роста. «После работы поеду смотреть изменения. Сегодня надо что-то с техникой делать и с собаками», - поделилась женщина. Она уже свыклась с мыслью о предстоящей замене газового котла и некоторого другого оборудования, в будущем потребуется долго сушить подвал и перестилать полы, если их тоже затопит. Любимый огород превратился в болото. Остаётся лишь пытаться спасти животных и технику. «А холодильник куда вывезешь? Положу на стол на бочок, пусть лежит. Что могу - то вывезу», - добавила порховичка.

Вода подобралась к фундаменту, утро 28 марта

Она вспомнила, что последний серьёзный потоп был осенью 2013 года, тогда последствия оказались ещё серьезнее, вода поднялась выше фундамента. В прошлом году река разлилась лишь по дороге на берегу.

Горожанка не раз слышала, мол, «сами виноваты, зачем в таком месте дом купили». Но много лет назад о половодье никто и не думал, жильё в живописном месте на берегу реки казалось весьма привлекательным. Да и вода до таких отметок не поднималась. «И весной, и осенью мы выходили из калитки, ребёнок всегда ходил по берегу в школу, мы — на работу. По рассказам старожилов, было наводнение в 40-х годах прошлого века, но не такое сильное. С каждым годом воды становится больше, нас стало регулярно подтапливать, пришлось сделать запасной выход через участок соседей — он расположен выше», - пояснила женщина и предположила, что ежегодное поднятие уровня воды может быть связано с плотиной в Дедовичах, что выше по течению.

Контролируемый сброс

Однако специалисты утверждают, что плотина Псковской ГРЭС абсолютно не влияет на масштаб половодья: мол, сколько талых вод поступает в водохранилище, ровно столько же и уходит вниз по течению. Администрация Порховского района также уверяет, что неконтролируемого сброса воды в Шелонь со стороны ГРЭС не производится. Глава муниципалитета взял вопрос с прохождением паводковых вод на контроль

Однако известия о контролируем сбросе не слишком обнадёживают жителей Порхова. Особенно тех, чьи домовладения практически полностью ушли под воду. «Я пока не в самой худшей ситуации», - уверяет владелица дома на улице Береговой. Её соседи в ещё более бедственном положении: вода почти достигла окон.

Фото сделано во время половодья 2010 года, на этот раз уровень воды выше

Затопило прибрежные улицы и в другой части города. Жильцы дома, расположенного вблизи Порховской крепости, вчера вывозили ценные вещи на лодке. В сам Кремль тоже пока не попасть, как и в расположенный на его территории Никольский собор. Временно закрыт пешеходный мост через реку Шелонь, который местные жители называют лавиной. На период половодья людей просят пользоваться автомобильным мостом, до которого, к слову, путь не близкий.


Пешеходный мост через реку Шелонь, фото администрации Порховского района

Жителям соседнего Дедовичского района тоже приходится не сладко. В связи с паводком там отменили автобусный рейс по маршруту Дедовичи — Чернецово. Деревня находится неподалёку от водохранилища. В Вязьевской волости оказался затоплен участок дороги от деревни Малая Храпь до Вязья. С 26 марта там организовали перевоз людей по графику и призвали самостоятельно не передвигаться по данному участку дороги.

Фото администрации Вязьевской волости

Сегодня в правительстве региона сообщили о затоплении дороги между деревнями Красные Горки и Бокач. Для людей организовали переправу на автомобилях и доставку продовольствия.

По словам местных жителей, от наводнения пострадали многие деревни и дачные посёлки. И если в Порхове начали откачивать воду из подвалов жилых домов пару дней назад, то в соседнем районе дренажные насосы работают уже почти неделю.

Всего по состоянию на 28 марта зарегистрированы подтопления в 5 муниципалитетах региона, в трёх из них — Порховском, Новоржевском и Дедовичском районах — введен режим повышенной готовности. По данным МЧС, вода стоит почти на 60 приусадебных участках, подтоплены один автомобильный мост и один участок дороги, поврежден один пешеходный мост. Специалисты администраций ежедневно мониторят уровень воды, оповещают население и обходят дворы.

«МЧС спасут, они обещали»

О мерах, которые принимаются для ликвидации последствий паводка, шла речь на заседании правительства области и постоянно действующего штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 28 марта. Собравшиеся признали, что самая сложная ситуация сложилась в Порхове. «Здесь река Шелонь поднялась значительно выше своего обычного уровня. С гражданами, дома которых расположены вдоль берега реки, ведётся постоянное взаимодействие», - говорится в сообщении правительства.

Накануне глава Порховского района Юрий Семенов провел оперативное совещание по вопросу прохождения паводковых вод. «Некоторые домовладения, находящиеся в низменных местах, затопило», - констатировали в администрации и заверили, что главы поселений на местах ведут мониторинг сложившейся ситуации, находятся в постоянном контакте с жителями пострадавшей от паводка территории.

Сами порховичи подтверждают, что их не бросили на произвол судьбы. «Предлагают помочь с жильём и всяческую помощь, предлагали даже эвакуацию. Также просят фотографировать подтопление на участке, чтобы потом было подтверждение», - рассказала жительница улицы Береговой. Она всегда на связи с экстренными службами и отмечает уважительное отношение и готовность к диалогу.

Однако люди считают, что оповещение об ожидаемом поднятии уровня воды в Шелони было запоздалым. ГУ МЧС России по Псковской области разослало соответствующие предупреждения 27 марта, а река вышла из берегов еще 25-го. При этом 26 марта в группе администрации Порховского района в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об угрозе подтопления домов и хозяйственных построек, расположенных вблизи рек. В связи с этим собственников, чьи дома находятся в потенциальной зоне подтопления, просили принять меры по сохранению движимого имущества.

Половодье в Порхове, 2010 год

Многие, естественно, не успели ничего сделать, так как попросту не видели и не слышали оповещений. Порховичи считают, что о таких вещах нужно было трубить гораздо раньше и громче. «Неужели нельзя заранее готовиться к половодью? Понятно, что это стихийное бедствие, и сейчас его нужно просто переждать. Но можно же заранее объяснять людям, предупреждать не тогда, когда уже всё затопило?» - сетует порховичка с Береговой. При этом она не отчаивается, ждёт солнца и тепла. «Всё будет хорошо. Если что, МЧС меня спасут, они обещали», - добавила она.

Правда, спокойствия не прибавляют пришедшие в регион осадки в виде снега и дождя. «А вдруг, вода поднимется еще выше?», «Или плотину прорвёт?» - опасаются жители Порхова.

При этом эксперты считают, что паниковать не стоит, так как уровни воды в водоемах Псковской области уже достигли максимальных значений.

«Увеличения возможны только по отдельным рекам, но ситуация должна оставаться стабильной. Мы думаем, что ухудшения ситуации уже не произойдет», – отметила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

О полном контроле над ситуацией на подтопленных территориях заявили и в региональном управлении МЧС. В районы, где введен режим повышенной готовности, направили шесть оперативных групп ведомства, дополнительные силы и средства.

Стихия — вещь непредсказуемая, и бороться с ней сложно. Однако способы предупреждения наводнений, позволяющие минимизировать риски и избежать значительного ущерба, всё же существуют. Например, строительство обводных каналов или расчистка и расширение речных русел. С учётом того, что проблема половодья для нашего региона не нова, пора бы уже найти решение, которое позволит людям не собирать пожитки с наступлением каждой весны.

Ульяна Ловыгина

Теги: #Порхов #паводок #Порховский район #ГРЭС #половодье #наводнение
Источник: Псковская Лента Новостей
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