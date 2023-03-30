Общество

Артур Гайдук: Врачей на станции скорой медицинской помощи совсем не осталось

Врачей на Псковской станции скорой медицинской помощи совсем не осталось. Об этом сообщил лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда шел бюджетный процесс на 2023 год, в конце 2022 года ждали, что будет существенная федеральная доплата работникам здравоохранения. Доплата 7 тысяч рублей на фельдшерскую зарплату не решит проблему с кадрами», - сказал Артур Гайдук.

«7 тысяч, конечно, хорошо», - заметил Артур Гайдук, но, по его словам, этой суммы недостаточно.