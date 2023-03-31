Общество

Продажу лекарств запустят в 41 ФАПе в Псковской области 1 апреля

Лекарства с 1 апреля начнут продавать еще в 41 фельдшерско-акушерском пункте на территории Псковской области. Об этом председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня в ещё 41 ФАПе начинается реализация лекарственных препаратов. Поэтапный процесс организации розничной торговли лекарствами в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики был запущен с начала года», - сообщила Марина Гаращенко.

Она отметила, что сейчас в Псковской области лекарства можно купить в 59 ФАПах, а с 1 апреля их будет ровно 100. Полный список таких фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики можно посмотреть на сайте комитета по здравоохранению Псковской области.

Следующий этап, по ее словам, намечен на июль - всего до конца года процесс продажи лекарств планируют наладить более чем в 200 ФАПах. Для этого закупят необходимое оборудование, проведут обучение медицинского персонала. Председатель профильного комитета заметила, что такие меры позволят обеспечить медикаментами жителей удалённых деревень.

«Хочу отметить, что лекарства будут продавать не во всех ФАПах Псковской области, а лишь в тех населённых пунктах, деревнях, где нет аптек. В медицинских пунктах, где это будет реализовано, можно будет не только купить, но и заказать необходимые лекарства у фельдшера», - добавила Марина Гаращенко.