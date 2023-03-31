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Циклоны задерживают весну на Северо-Западе России

Северо-Запад России во власти циклонов с осадками и сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

«Обширный антициклон в Азиатской части страны препятствует прохождению циклонов на восток, и практически вся ненастная погода сконцентрировалась в западной части европейской России, не предоставляя весне возможности во всей силе проявить себя и порадовать приятной погодой», - говорится в сообщении.

29 марта в Псковской и Новгородской областях, 30 марта в Мурманской области прошёл сильный снег (в Новгородской области дождь, снег, мокрый снег) и выпало от 9 до 15 мм осадков. Усиливался ветер в Мурманской области до 17-22 м/с, на побережье до 23 м/с.

Очередной южный циклон в ближайшие дни окажет влияние на северные области европейской части страны. 1-3 апреля в Мурманской, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. 3 апреля сильный мокрый снег с дождем пройдет ночью в южных районах Архангельской области. 1 апреля ветер, сопровождаемый метелями, усилится в Мурманской области и Ненецком автономно округе до 15-18 м/с.

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«Обширная циклоническая депрессия, захватившая практически всю Европу, также добавит ненастья на северо-западе и западе России. Циклон, углубляющийся в восточной Европе, сохранит сырую холодную погоду с осадками и налипанием мокрого снега в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Карелии. 1 апреля сильный снег пройдет в Ленинградской области, 2 апреля сильный мокрый снег с дождем - в Новгородской области, 2-3 апреля сильные осадки ожидаются на севере и западе Центрального региона – в Тверской и Смоленской областях», - отметили синоптики.

Температурный фон 1-2 апреля будет в пределах климатической нормы, или близок к ней, а к 3-4 апреля немного похолодает, отрицательная аномалия составит -1…-4 градуса, местами -6 градусов.