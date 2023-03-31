Общество

Движение поездов «Ласточка» продлят до станции «Печоры Псковские» в дни празднования 550-летия монастыря

В дни празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря и слободы Печоры движение поездов «Ласточка» по направлениям Псков - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Псков продлят до станции «Печоры Псковские». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

С 27 по 31 августа будет продлено движение скоростных поездов «Ласточка» № 809, 814, 813, 812.

Предварительная продажа билетов откроется 30 мая.