Общество

«Псковский цирк» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом I степени в трех номинациях международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Праздник удался! На несколько дней Псков стал столицей российского цирка! Гран-при первого международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох» получил номер «Богиня Байкала» от Бурятской цирковой школы из Улан-Удэ», - напписал глава Пскова в своем телеграм-канале.

Всего жюри конкурса присудило участникам фестиваля более 60 наград. Среди победителей и «Псковский цирк».

«Гордимся вами и поздравляем от души! Сегодня — последний день фестиваля, но мы не прощаемся, мы говорим вам до новых встреч», - заключил Борис Елкин.

Как сообщалось ранее, открытие фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох» состоялось в Городском культурном центре в Пскове 30 марта. Фестиваль проходит с 29 марта по 2 апреля. В эти дни перед жюри выступило порядка сорока творческих коллективов из разных российских городов. Артисты приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Саратовской области, Волгограда, Гатчины, Нижегородской области и других городов, также приехали циркачи из Республики Беларусь Минска и Витебска.