Общество

Развитие искусственного интеллекта напугало псковичей

Больше всего в развитии искусственного интеллекта псковичей пугает перспектива потери работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В проведенном ими опросе приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Напомним, что ранее Илон Маск подписал открытое письмо с требованием приостановить разработку и обучение нейросетей до момента создания всемирных протоколов безопасности.

«Развития искусственного интеллекта боятся 19% псковичей, причем чаще всего они опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества.

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Не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта, 44% жителей Пскова. Большинство из них уверено, что нейросети никогда не смогут заменить человека. Искусственный интеллект упрощает жизнь и работу, прогресс невозможно остановить, также комментируют респонденты.

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Эволюция искусственного разума мужчин пугает меньше, чем женщин (12 и 16% соответственно). Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис (22% среди горожан старше 45 лет и 13% среди тех, кто моложе 35 лет)», - сообщили эксперты.

Время проведения: 29—30 марта 2023 года.

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Фото: pskov.ru