Общество

Первое заседание оргкомитета по подготовка к ярмарке трудоустройства провели в Пскове

Первое заседание организационного комитета по подготовке к региональному этапу, а также к участию в федеральном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялось в правительстве Псковской области. В нем приняла участие заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Нина Антипова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что проведение всероссийского мероприятия поможет вывести на новый уровень работу по трудоустройству граждан. Она также добавила, что рынок труда региона находится в стабильном состоянии. Всероссийская ярмарка проводится по решению правительства РФ.

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И. о. председателя областного комитета по труду и занятости Алена Трунова рассказала, что 14 апреля состоится региональный этап мероприятия на площадках в Пскове и Великих Луках. Помимо стандартного взаимодействия работодателей и соискателей, будут организованы дополнительные площадки по профориентации молодежи, круглые столы с работодателями и кадровыми службами. Также Алена Трунова обратилась к участникам оргкомитета с готовностью включить их инициативы в перечень форматов. В настоящее время окончательный вариант прорабатывается.

В конце июня Псковская область присоединится к федеральному этапу всероссийской ярмарки вакансий вместе с другими субъектами РФ.

«Мы организуем большой праздник трудоустройства. Мероприятие должно дать возможность не только найти работу, но и получить знания, обрести новый вектор и импульс для развития, найти партнеров или сотрудников», — отметила руководитель комитета.

Этап предполагает организацию в регионе масштабной площадки минимум на тысячу человек, наполненной разными активностями, зонами, где специалисты будут работать с разными категориями граждан — молодежью, самозанятыми, представителями малого и среднего бизнеса, работниками разных сфер.