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Причины затопления областного центра рекой Псковой перечислили эксперты

Общая площадь зоны затопления территорий, прилегающих к рекам в пределах города Пскова при половодьях, составляет 200,8 га. Причины затопления территории областной центра рекой Псковой корреспонденту Псковской Ленты Новостей назвали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

По результатам изысканий при определении границ зон затопления установлены следующие причины затопления территории города Пскова рекой Пскова:

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением в течение всего года и выраженными сезонами. Река Пскова имеет смешанное питание с преобладанием снегового. Средняя высота половодья над меженным уровнем составляет от 1-2 м до 5-6 м. Подъем происходит интенсивно, спад - замедленно. Общая продолжительность половодья 55-65 дней. Для реки Псковы характерно наличие весеннего и осеннего максимумов водности, летнего и зимнего минимумов. В период весеннего половодья обычно проходит 50-65% объема годового стока. На устьевом участке реки Псковы в период весеннего половодья наблюдается подпор от реки Великой. Подъём уровней на участках подпора может достигать 7 м, на участках отсутствия подпора – 2,5-4 м. Наиболее подвержены затоплению территории, прилегающие к устьевому участку реки Псковы, жилая застройка ниже Кузнецкого моста.

Исходя из проведенных исследований, в зону затопления 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) в Пскове от реки Псковы попадает 101 домовладение (303 человека) в районах Золотой и Любятовской набережных, улиц Гремячей и Милицейской.

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В комитете добавили, что, в соответствии с частью 4 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ, «инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита».