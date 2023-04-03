Причины затопления областного центра рекой Псковой перечислили эксперты

Общая площадь зоны затопления территорий, прилегающих к рекам в пределах города Пскова при половодьях, составляет 200,8 га. Причины затопления территории областной центра рекой Псковой корреспонденту Псковской Ленты Новостей назвали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.
По результатам изысканий при определении границ зон затопления установлены следующие причины затопления территории города Пскова рекой Пскова:
Исходя из проведенных исследований, в зону затопления 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) в Пскове от реки Псковы попадает 101 домовладение (303 человека) в районах Золотой и Любятовской набережных, улиц Гремячей и Милицейской.
В комитете добавили, что, в соответствии с частью 4 статьи 67.1 Водного Кодекса РФ, «инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита».