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Дамба на реке Пскове не влияет на подтопления в Любятово — эксперты

Дамба на реке Пскове в областном центре не оказывает влияния на затопление земельных участков в микрорайоне Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В редакцию ПЛН обратился житель микрорайона города Пскова Любятово, который предположил, что из-за строительства дамбы на реке Пскове его участок начало затапливать.

По запросу редакции вопрос изучили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области. Там отметили, что плотину на реке Пскова построили в 1974 году для поддержания уровня воды в реке. На плотине предусмотрен водослив с большой пропускной способностью.

«В ходе проведенных изысканий влияния дамбы на затопление земельных участков рекой Пскова в районе Любятово не установлено», - заключили в комитете.

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По словам специалистов, сама плотина не оказывает влияния на затопление земельных участков в районе Любятовской набережной, а если демонтировать плотину, произойдет уменьшение глубины реки на всем протяжении действия подпора, упадет привлекательность реки в качестве рекреационной зоны, нарушится ландшафт Финского парка, а жители Пскова не смогут ее использовать в качестве отдыха.

Там добавили, что в 2024 году в рамках национального проекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» запланированы работы по расчистке реки Псковы на территории Пскова (проектно-сметная документация уже имеется) от улицы Дальняя набережная до Кузнецкого моста, общая протяженность составит 7,1 км.