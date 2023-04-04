Общество

«Форсировать» строительство соцгородка под Псковом призвал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 4 апреля посетил строящийся социальный городок в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников заехал в социальный городок, чтобы оценить готовность социально значимого объекта к сдаче. «Мы предусмотрели дополнительные средства на завершение строительства, дали лимиты из регионального бюджета. Работы надо форсировать», — поставил задачу подрядчику губернатор.

Сейчас на площадке трудится порядка 110 рабочих. Наибольший объем работ выполнен в жилом корпусе «Г»: сделана отделка, установлены двери, ведется подготовка к установке оборудования. В остальных корпусах продолжаются ремонтные работы и монтаж инженерных систем.

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Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

На всей территории социального городка будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчётам финансистов, годовые расходы на содержание социального городка и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.