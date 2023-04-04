Общество

Свыше 100 лосей и почти 200 белок насчитали на территории себежского нацпарка

Численность зверей и тетеревиных птиц проверили на территории национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский». Об этом сообщается в группе природоохранной территории в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: А. Яковлев / группа национального парка «Себежский»

Зимние маршрутные учеты – это вид мониторинга животных, помогающий понять, какова численность зверей и тетеревиных птиц на заповедной территории. Мероприятие по зимнему учету животных проводится ежегодно. Сотрудники национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский» проходят по маршрутам в декабре-начале января, затем в феврале-начале марта и отмечают зверей и птиц, чьи следы хорошо видны на снегу. По специальным формулам определяется примерная численность животных. Данные помогают определить общий количественный состава животных и оценить колебания их численности.

Смотрите также Определить принадлежность следов на снегу предлагают сотрудники нацпарка «Себежский»

«Исходя из количества встреченных следов, можно сказать, что на территориях национального парка "Себежский" и государственного природного заказника "Ремдовский" высока численность белок - 197», - рассказали сотрудники нацпарка.

Численность зайца-беляка по результатам учета составляет 171 особь, зайца-русака значительно меньше – 22. Также на особо охраняемой природной территории обитает 104 лося, 95 косуль, 58 кабанов, 46 лисиц, 36 волков, 31 куница, 30 горностаев и 3 хорька.

Из тетеревых видов птиц - 1635 рябчиков, 689 тетерев, 491 глухарь.

Зимняя перепись животных в этом году завершена.