Общество

Денис Иванов: Переданный 76-й дивизии ВДВ электромиограф начнет работу с 6 апреля

Переданный госпиталю 76-й дивизии ВДВ электромиограф начнет работу с 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Денис Иванов.

«Буквально месяц назад я пришел в госпиталь посмотреть, как ребята восстанавливаются. Встретился с начальником и выяснил, что в течение очень долгого времени им необходим дорогостоящий электромиограф, чтобы ребята быстрее восстанавливались, чтобы ранения можно было быстрее диагностировать. Соответственно, и ребята на поправку шли бы намного быстрее», - рассказал он.

Новое оборудование передал Денис Иванов, в настоящее время прибор настраивают. «Обещают, что с завтрашнего дня электромиограмма уже будет доступна», - добавил Денис Иванов.

Теперь у военных, находящихся на лечении и реабилитации после участия в СВО, будет возможность пройти дополнительное обследование. Электромиография (ЭМГ) позволит выявить нарушения в работе спинного мозга, а также поможет оценить состояние периферической нервной системы и мышц.

Полученный нейростимулятор поможет бойцам в реабилитации кистей рук, нижних конечностей.