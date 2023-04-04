Денис Иванов: Переданный 76-й дивизии ВДВ электромиограф начнет работу с 6 апреля

Переданный госпиталю 76-й дивизии ВДВ электромиограф начнет работу с 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Денис Иванов.
Новое оборудование передал Денис Иванов, в настоящее время прибор настраивают. «Обещают, что с завтрашнего дня электромиограмма уже будет доступна», - добавил Денис Иванов.
Теперь у военных, находящихся на лечении и реабилитации после участия в СВО, будет возможность пройти дополнительное обследование. Электромиография (ЭМГ) позволит выявить нарушения в работе спинного мозга, а также поможет оценить состояние периферической нервной системы и мышц.
Полученный нейростимулятор поможет бойцам в реабилитации кистей рук, нижних конечностей.