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Яна Рудковская объяснила псковичам, почему её сына зовут Гном Гномыч

Музыкальный продюсер Яна Рудковская объяснила псковичам, почему её сына зовут Гном Гномыч в ходе public-talk в магазине «Рив Гош» в Пскове сегодня, 6 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все дети задают этот вопрос в любом городе. Когда он родился, он был совсем крошечный. Мне моя подруга, когда долгое время жили в Швейцарии, где при рождении ребёнка ему надевают колпачок, сказала, что он похож на гнома. Я говорю: "Нет, на Гном Гномыча". Так и прозвали, это стало большим брендом. Сашу все знают, он занимается фигурным катанием», – ответила Яна Рудковская.

Напомним, музыкальный продюсер на открытой встрече рассказала о любимых брендах, бьюти-трендах этой весны, поделилась ритуалами красоты и секретами своей косметички, а также ответила на вопросы.

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Ранее сообщалось, что в Пскове выступит «Союз чемпионов» Евгения Плющенко, супруга Яны Рудковской. Программу «Русские сезоны» представят триумфаторы фигурного катания, чемпионы Мира, Европы и Олимпийских игр.

Сегодня фигурист провёл мастер-класс по катанию в Ледовом дворце.