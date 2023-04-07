Общество

Субботники объединяют людей — Владимир Кузь

Субботники объединяют людей, это место для общения и взаимопомощи. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Я к традиции субботников отношусь очень положительно, это же уборка. Конечно, жители городов, деревень тоже должны принимать участие в таких мероприятиях. Субботники объединяют, это место для общения, встреч, взаимодействия и взаимопомощи», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что на территории его избирательного округа, в Псковском и Гдовском районах, будут проводить весенние субботники. В Псковском районе он пройдёт 21 апреля, в Гдовском районе дата еще не определена.

Депутат планирует и сам присоединиться к уборке общественных пространств в двух районах, если не будет пересечения дат и времени.