Субботники объединяют людей — Владимир Кузь

Субботники объединяют людей, это место для общения и взаимопомощи. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Он отметил, что на территории его избирательного округа, в Псковском и Гдовском районах, будут проводить весенние субботники. В Псковском районе он пройдёт 21 апреля, в Гдовском районе дата еще не определена.
Депутат планирует и сам присоединиться к уборке общественных пространств в двух районах, если не будет пересечения дат и времени.