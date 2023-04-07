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Луну в полночь над Псковским кремлем сфотографировал астроном-любитель

Луну в полночь над Псковским кремлем сфотографировал астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимки он опубликовал в группе «Псков великий» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Псков великий»

«Луна в полночь над Троицким собором и Псковским Кремлем. Отражение Луны в Великой», - прокомментировал фотограф свои снимки. Он уточнил, что сделал их 8 и 9 апреля.

Ранее Петру Митрофанову удалось запечатлеть комету С/2020 V2 рядом со звездным скоплением NGC 752 в созвездии Андромеда.

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Также он сфотографировал звёздное небо над Троицким храмом в деревне Доможирка Гдовского района.