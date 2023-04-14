Общество

Полистовский заповедник патрулируют с помощью беспилотников во время пожароопасного сезона

Полистовский заповедник патрулируют с помощью беспилотников во время пожароопасного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Полистовский заповедник

«С 10 апреля на территории Псковской области начался пожароопасный сезон. В связи с началом пожароопасного сезона в Полистовском заповеднике уже проведены инструктаж и тренировки государственных инспекторов по тушению пожаров, определены маршруты и ведется регулярное патрулирование территории с земли и с воздуха с помощью беспилотников», - рассказали в заповеднике.

Отдел экологического просвещения планирует встречи и беседы на противопожарную тематику.