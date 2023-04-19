Общество

Свыше 14 тысяч псковичей определили территории для благоустройства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Главная тема — проведение в Псковской области рейтингового голосования за территории, которые в следующем году будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») национального проекта «Жилье и городская среда».

Сергей Грахов проинформировал, что в этом году на голосование в регионе вынесено 83 территории. Участвуют все муниципалитеты. В каждом предоставлено не менее двух позиций. По итогам голосования в области будут определены 35 общественных пространств-победителей. В некоторых муниципалитетах их будет выбрано несколько. Например, в Пскове — 4.

«Процедура голосования максимально простая. Нужно зайти на сайт 60.gorodsreda.ru, выбрать муниципалитет и проголосовать за одну из территорий. Чтобы исключить возможные подтасовки, участники должны пройти авторизацию портале Госуслуги», — пояснил Сергей Грахов. Он также добавил, что помощь голосующим в каждом муниципалитете оказывают волонтеры и специалисты МФЦ.

Михаил Ведерников спросил, насколько активно голосуют жители региона по сравнению с прошлым годом.

Сергей Грахов ответил, что нынешнее голосование проходит более динамично. По состоянию на 20 апреля в регионе уже определились с выбором территории для благоустройства в своем городе или поселке 14,6 тысячи человек.

Для привлечения людей к мероприятию организована широкая информационная кампания. Где и как проголосовать, какие территории предложены к выбору и как изменились территории — победители прошлых лет программы ФКГС можно узнать в средствах массовой информации, в социальных сетях и из официальных электронных ресурсов госорганов.

«Информирование граждан нужно максимально усилить, — сказал губернатор. — Мне ежедневно пишут о просьбах благоустроить ту или иную территорию, привести в порядок дорожное покрытие, провести озеленение, установить детскую или спортивную площадку. Люди должны понимать, что это (рейтинговое голосование - ред.) — тоже один из эффективных инструментов, который позволяет привести в порядок достаточно большие территории. Для этого нужно просто объединиться, проголосовать и победить в конкурсе. Я обязательно проголосую!»