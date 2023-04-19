Общество

«Подшаманили баньку, привезли дров»: невельские поисковики готовятся к «Вахте памяти»

Приготовления к межрегиональной «Вахте памяти-2023», официальное открытие которой состоится 23 апреля, завершаются в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия в межрегиональном поисковом объединении «Псковский рубеж».

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«Чем ближе к "Вахте", тем больше хлопот. Подготовка, как снежный ком - заранее многого не сделать и приходится наращивать темп с каждым днём. Вчера повесили указатели, продолжили строить мебель в лагере, подшаманили нашу баньку и привезли дрова», - поделились организаторы.

Полевой лагерь раскинется в поле у дороги Бегуново - Смольники, в 12-ти километрах от Невеля. В этом году на «Вахте памяти», посвящённой 80-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков, ждут порядка 200 поисковиков из разных регионов России. Поисковые работы начнутся уже сегодня в местах ожесточённых боёв 1941-го года.

23 апреля в 10:00 состоится церемония открытия «Вахты памяти», 29 апреля пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Невельского района. 3 мая запланирована церемония закрытия, а 4 мая - перезахоронение останков воинов РККА.

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Прошлая «Вахта памяти» собрала 89 участников из 6 регионов. Присутствовали представители 14 поисковых отрядов. Совместными усилиями им удалось поднять останки 94 бойцов РККА, были найдены 28 медальонов. Большая часть воинов теперь покоится в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района, некоторых перезахоронили на родине. В деревне Бегуново в память о погибших солдатах установили монумент.