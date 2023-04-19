Общество

Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области для выявления пожаров

Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области в связи с высоким классом пожарной опасности. Полёты выполняют специалисты противопожарного лесного центра региона. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«В ходе полётов было выявлено 3 возгорания на землях сельхозназначения с переходом на лесной фонд и один лесной пожар в Усвятском районе. Благодаря своевременному обнаружению возгорания были оперативно ликвидированы», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил специалистов Противопожарного лесного центра Псковской области за бдительность, оперативность, профессионализм и сохранность псковских лесов.