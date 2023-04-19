Общество

Замруководителя аппарата правительства Псковской области назначен Андрей Вьюнов

Заместителем руководителя аппарата правительства Псковской области – руководителем управления специальных программ назначен Андрей Вьюнов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«За время работы с Андреем Владимировичем не раз убеждался в его высоком профессионализме и ответственности. Он курируют непростое направление, оставаясь при этом открытым и внимательным к людям. Это дорогого стоит» - написал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал Андрею Вьюнову успехов на новом посту.

Смотрите также Андрей Вьюнов возглавит управление специальных программ администрации Псковской области

Андрей Вьюнов - уроженец Великих Лук. Образование получил в одной из псковских школ, затем - в петербургском Суворовском училище и Академии ФСБ. В структуре ФСБ работал свыше 20 лет.