Замруководителя аппарата правительства Псковской области назначен Андрей Вьюнов

Заместителем руководителя аппарата правительства Псковской области – руководителем управления специальных программ назначен Андрей Вьюнов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
«За время работы с Андреем Владимировичем не раз убеждался в его высоком профессионализме и ответственности. Он курируют непростое направление, оставаясь при этом открытым и внимательным к людям. Это дорогого стоит» - написал Михаил Ведерников.
Губернатор пожелал Андрею Вьюнову успехов на новом посту.
Андрей Вьюнов - уроженец Великих Лук. Образование получил в одной из псковских школ, затем - в петербургском Суворовском училище и Академии ФСБ. В структуре ФСБ работал свыше 20 лет.