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Общество

Замруководителя аппарата правительства Псковской области назначен Андрей Вьюнов

22.04.2023 19:29|ПсковКомментариев: 2

Заместителем руководителя аппарата правительства Псковской области – руководителем управления специальных программ назначен Андрей Вьюнов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram 

«За время работы с Андреем Владимировичем не раз убеждался в его высоком профессионализме и ответственности. Он курируют непростое направление, оставаясь при этом открытым и внимательным к людям. Это дорогого стоит» - написал Михаил Ведерников. 

Губернатор пожелал Андрею Вьюнову успехов на новом посту. 

Андрей Вьюнов - уроженец Великих Лук. Образование получил в одной из псковских школ, затем - в петербургском Суворовском училище и Академии ФСБ. В структуре ФСБ работал свыше 20 лет. 

Теги: #регион60 #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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