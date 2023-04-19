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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса «Арктур»

23.04.2023 22:40|ПсковКомментариев: 0

В России начали появляться заболевшие новым штаммом коронавируса «Арктур». Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора рассказали о ситуации с распространением нового подвида COVID-19, а также о его отличительным особенностях.

Впервые «Арктур» был обнаружен в Индии и с того момента успел распространяться по целому ряд стран. Его отличительной чертой является высокая заразность, но его патогенность находится на среднем уровне. Иными словами, несмотря на активное распространение штамма, больные переносят его в легкой форме, сообщает «Общественная служба новостей».

Симптоматика «арктура» повторяет набор симптомов, характерных для немодифицированного COVID-19. Речь идёт о таких проявлениях вирусного заболевания как высокая температура, заложенность носа и кашель.

В Роспотребнадзоре в связи с распространением нового варианта коронавируса рекомендуют внимательнее относиться к гигиене, а также напоминают о важности ношения масок, поддержания социальной дистанции и о пользе вакцинации.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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