Общество

Дождливый конец апреля прогнозируют в Псковской области

Дождливый конец апреля ожидается в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем теплое начало этой недели, но постепенно температура будет снижаться. Характер погоды изменится с 27-28 числа. Станет прохладней: днем ожидаются температуры от +10 до +16 градусов, ночью от +5 до +10 градусов. Всё это будет сопровождаться дождями. Они начнутся ночью 25 числа и днем 26 апреля», – рассказала начальник гидрометцентра.

Синоптик отметила, что погода в последние дни была достаточно жаркой для апреля в регионе. «Жаркие дни заканчиваются», – констатировала Тала Нещадимова.

Она также добавила, что температурных рекордов в регионе зафиксировано не было, и гроз в области пока не предвидится.

Ранее метеоцентр «Фобос» прогнозировал приход дождей на Северо-Запад России.