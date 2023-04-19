Общество

Дожди придут на Северо-Запад России

Дожди придут на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе рабочая неделя стартует солнечной и аномально-тёплой погодой – местами до +21˚С, но со среды под влиянием циклона в южной половине региона пойдут дожди, так что здесь дневная температура понизится до +12…+17˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центре в первые дни солнечно, и воздух сможет прогреваться словно в начале июня – до +18…+23˚С. Но затем в небе появятся массивы кучево-дождевой облачности, так что приток солнечного тепла будет постепенно сокращаться, и к пятнице станет на 4–5° прохладнее.

В Санкт-Петербурге в первые дни солнечно, и днём воздух прогреется до +18…+21˚С. Затем пойдут понижающие температурный градус дожди, и показания термометров не превысят +12…+15˚С.

В Москве начало рабочей недели будет солнечным и аномально тёплым – после полудня до +19…+22˚С. Со среды над мегаполисом появятся разрозненные массивы дождевой облачности, так что воздух начнёт постепенно остывать: к пятнице до +15…+18˚С.