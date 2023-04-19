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Общество

КОРЬко!

24.04.2023 16:12|ПсковКомментариев: 0

Новости о вспышках кори по всей стране способны серьезно напугать тех, кто только что пережил пандемию коронавируса. Корь - тоже вирус, защищаться от него врачи рекомендуют масками и прививками. В Дагестане непривитым детям запретили ходить в садики и школы, в Екатеринбурге изолировали целую больницу, в Москве один вуз полностью закрыли на карантин до конца майских, во другой не пускают без справки о пройденной вакцинации. Главный внештатный эпидемиолог Псковской области, заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семенова рассказала о числе заболевших в регионе, о стопроцентной заразности вируса, о его симптомах, главных опасностях и прививках для взрослых.

 

- Ирина Игоревна, в федеральную повестку ворвалась тема кори. На федеральном уровне говорят о росте заболеваемости. Какова ситуация в Псковской области? Много ли заболевших?

- На данный момент в нашем регионе пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Это говорит о хорошем уровне профилактики, как следствие - защищенности населения.

- С чем связан нынешний рост заболеваемости?

- С безответственным поведением родителей. Очень много отказов от вакцинации. Родители очень смело берут на себя решение не прививать ребенка, не думая о том, что ждет чадо в будущем. Вирус кори - достаточно агрессивный, на сто процентов контагиозный, то есть заразный. Если не воздействовать на очаг, он не остановится, пока не «выбьет» все окружение.

- Когда делаются прививки?

- В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинацию от кори проводят в год, затем в шесть лет.

Ирина Семенова, главный внештатный эпидемиолог Псковской области.

- Как узнать, привит я, или нет? Если прививки не было, взрослым ее делать уже поздно?

- Чтобы выяснить уровень своей защищенности, нужно сдать кровь в лабораторию на определение напряженности иммунитета к вирусу кори. Если уровень антител недостаточный, прививку можно сделать в любом возрасте. Взрослым вакцину колют с интервалом в три месяца. Это бесплатно. Делается прививка в поликлинике через терапевта. Сдавать анализы необязательно, прививку делают тем, кто ранее не прививался, или прививался однократно, или не знает о своем статусе. С 18 до 35 лет на прививку могут записаться все, с 36 до 55 лет - люди таких профессий, обладателям которых приходится активно взаимодействовать с населением. Среди них педагоги, медики, работники ЖКХ, общепита, транспорта, социальной сферы.

Случаи кори с начала года выявлены в 44 регионах России. Роспотребнадзор связывает вспышки с отсутствием прививок у приехавших из стран ближнего зарубежья, на что накладывается выросшее число местных «отказников». Ведомство рекомендовало регионам до конца года провести подчищающую иммунизацию среди детей и взрослых. Она началась 3 апреля по всей стране вне зависимости от того, были ли на конкретной территории зарегистрированы больные.

- Привитым не о чем волноваться? Они под стопроцентной защитой?

- Не устану повторять: мы прививаемся не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не умереть, чтобы легче перенести заболевание. В большинстве случаев вакцина, действительно, защищает полностью. Но исключения тоже есть.

- Каковы первые симптомы кори?

- Первые признаки кори похожи на симптомы ОРВИ: высокая температура, насморк, кашель. На четвертый-пятый день появляется сыпь, она возникает сверху вниз, то есть с лица. Покраснения не чешутся, как при ветрянке.

- Чем опасно заболевание?

- Корь - достаточно серьезное заболевание, опасное своими осложнениями. Оно вызывает нарушения в работе отдельных органов и целых систем: конъюнктивит, энцефалит, пневмония, отит, менингит. Можно стать источником угрозы для здоровья и жизни своих близких. Поэтому без медицинской помощи не обойтись.

- Как передается вирус кори и есть ли способ себя обезопасить, помимо прививки?

- Не нужно забывать, что инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем - а корь как раз так и разносится - профилактируются надеванием средств индивидуальной защиты. Если видите, что человек рядом болен, масочку нужно надевать.

- Грозит ли нам новая пандемия, на этот раз кори?

- Про пандемию я бы говорить не стала, в России зарегистрировано около трех тысяч случаев. Много это или мало? У нас есть средства действенной профилактики, значит, таких случаев не должно быть вообще.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #корь #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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