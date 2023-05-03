Общество

Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ

Одна группа детского сада закрыта в Псковской области из-за распространения гриппа и ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыта одна группа в одном дошкольном учреждении и две группы в двух учреждениях среднего профессионального образования», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Добавим, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области на 17-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 16,3%.