Общество

Благоустройство сквера на Сиреневом бульваре в Пскове стартует в 2024 году

Благоустройство сквера на Сиреневом бульваре в Пскове начнется в 2024 году. Оно будет проходить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году по плану должно было проходить благоустройство Сиреневого бульвара, однако ввиду большой стоимости проекта и прокладки ливневой канализации, это не представилось возможным. Поэтому, думаю, что в этом году мы проведем конкурсные процедуры, отторгуем проект, в следующем году начнется благоустройство. Средства на эту аллею заложены. Мы чуть-чуть упростили проект, поскольку должны уместиться в бюджетные обязательства. Мы понимаем, что район развивающийся, ему необходимы общественные пространства, там будет место для прогулок, детская площадка», – пояснил глава города.

Он напомнил, что в прошлом году на Запсковье открылся парк Гагарина. «В микрорайоне реализуются новые проекты, поскольку его жители активно участвуют в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды". Призываю всех также проголосовать, мы все передвигаемся по городу и хотим видеть красивые благоустроенные территории, голосуя, мы можем воздействовать на эти процессы», – добавил он.

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Напомним, с 17 апреля по 31 мая жители Псковской области могут определить территории, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь. Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов стартовало и проводится на платформе «Формирование комфортной городской среды».