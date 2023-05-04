Общество

Останки найденных бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Невельском районе

Межрегиональная «Вахта памяти-2023» завершилась торжественным перезахоронением найденных бойцов Великой Отечественной войны сегодня, 4 мая. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

«Вахта Памяти» посвящена 80-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. На территории района работали 153 поисковика из восьми регионов страны. Было обнаружено 26 бойцов и 8 медальонов: 3 медальона - пустые, 3 - отправлено на экспертизу и 2 - удалось прочитать.

Установленные имена на медальонах: уроженец Башкортостана Иван Фёдорович Бабкин и уроженец Пермского края Александр Иванович Налескин. Оба в ближайшее время отправятся на малую Родину для захоронения. Александра Налескина изначально планировали захоронить по согласованию с родственниками в Невельском районе по месту гибели. «В итоге он уехал домой. По согласованию с местными властями захоронят его в Перми, они сами захоронят его. Пермяки забрали его домой», - пояснил руководитель поискового отряда «Патриот 60» и объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц.

Также сегодня родной внучке передали останки Василия Тихоновича Крылова, найденного в октябре 2022 года поисковиками отряда «Патриот 60». Он будет захоронен со всеми воинскими и духовными почестями на семейном кладбище в городе Кунгур Пермского края.

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«Деятельность поисковиков трудно переоценить. Еще раз выражаю слова благодарности за этот важный и бескорыстный труд!» - резюмировал Олег Майоров.