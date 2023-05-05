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Общество

Современные штанговые опрыскиватели закупил «Псковавтодор» для борьбы с борщевиком

05.05.2023 15:39|ПсковКомментариев: 0

Для борьбы с борщевиком Сосновского «Псковавтодор» закупил современные штанговые опрыскиватели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

Такие опрыскиватели легко монтируются на заднюю навеску трактора (МТЗ) и также легко снимаются, а наличие системы стабилизации и тройных форсунок позволяют регулировать нормы распыления раствора, объяснили дорожники. 

В опрыскивателе два бака. Первый объемом 600 литров предназначен для гербицидов, второй девятилитровый - для заправки чистой водой, чтобы после заправки раствора машинист трактора мог помыть руки. Штанга раскладывается до 14 метров и позволяет полностью обработать полосу отвода вдоль дороги. При необходимости расстояние штанги можно легко менять складыванием секций.

Новое оборудование направили в Стругокрасненский, Палкинский, Печорский и Бежаницкий филиалы «Псковавтодора». 

В весенне-летний период этого года планируется обработать полосы отвода региональных дорог протяженностью около 625 га, из них около 535 га будет обработано «Псковавтодором» и еще около 91 га – подрядными организациями.

Теги: #Псковавтодор #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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