Общество

По клумбе у Могилы Неизвестного солдата в Пскове прокатились велосипедисты

Дети на велосипедах проехали по клумбе у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. Возмущения по этому поводу местный житель высказал в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Илья Федоров / «Жесть по-псковски»

«Уважаемые родители! Если вы узнали на фото своих детей, большая просьба провести с ними воспитательную беседу и научить ценить кропотливый труд людей! В преддверии праздника у памятника высадили цветы. Ваши дети решили, что это велодром! Свернули на велосипедах с дороги и помчались в клумбу, по цветам!» - написал горожанин.

Ранее на памятнике исправили дефекты, выявленные после ремонта.