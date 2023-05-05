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Общество

По клумбе у Могилы Неизвестного солдата в Пскове прокатились велосипедисты

06.05.2023 15:22|ПсковКомментариев: 0

Дети на велосипедах проехали по клумбе у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. Возмущения по этому поводу местный житель высказал в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Илья Федоров / «Жесть по-псковски»

«Уважаемые родители! Если вы узнали на фото своих детей, большая просьба провести с ними воспитательную беседу и научить ценить кропотливый труд людей! В преддверии праздника у памятника высадили цветы. Ваши дети решили, что это велодром! Свернули на велосипедах с дороги и помчались в клумбу, по цветам!» - написал горожанин. 

Ранее на памятнике исправили дефекты, выявленные после ремонта.

Теги: #псков #дети #цветы
Источник: Псковская Лента Новостей
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