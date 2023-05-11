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Общество

Победителей конкурса «Регион добрых дел» опередили в Псковской области

11.05.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» определили в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

В направлении «Школьное добровольчество» победил Опочецкий районный центр культуры с проектом «Добро - Лаборатория "О2 - Кислород"». Проект направлен на создание образовательно-развивающих подкастов о волонтерских направлениях, создание рабочей площадки для добровольцев, проведение региональных тематических мероприятий для волонтеров различных направлений, проведение форума для волонтеров культуры, а также организацию и проведение тренингов для волонтеров различных направлений.

В направлении «Студенческое добровольчество» победителем стал Центр реализации и поддержки молодежных инициатив «ЛУКИ МОЛ» с проектом «Добровольчеству - быть, о добровольчестве - знать!» Проект направлен на улучшение условий осуществления волонтерской деятельности в городе Великие Луки и расширение деятельности центра добровольчества по различным направлениям, среди которых: социальное, экологическое, культурно-просветительское и медиа-волонтерство.

В направлении «"Серебряное" добровольчество» победителем стал Псковский молодежный центр с проектом «Школа серебряных волонтёров "Академия добра"». Цель проекта заключается в организации и проведении школы для волонтеров «серебряного» возраста с целью раскрытия их личностного и профессионального потенциала, самореализации и улучшения качества жизни, путём вовлечения их в волонтерскую деятельность.

Победители будут включены в региональную заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» от Псковской области.

Теги: #регион60 #конкурс #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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