Общество

Новое оборудование для реабилитации раненых появилось в госпитале 76-й дивизии ВДВ

Дорогостоящие медицинские аппараты передал госпиталю 76-й дивизии ВДВ депутат фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Теперь у военных, находящихся на лечении и реабилитации в аэромобильном госпитале после участия в СВО, будет возможность пройти дополнительное реабилитацию с использованием специальных приборов, которые помогут сократить сроки выздоровления.

Это аппараты «МАГНИТ – Мед ТеКо» и «Мед ТеКо», которые предназначены для активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной системы и для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000 Гц). Еще был передан аппарат комбинированного воздействия переменным неоднородным магнитным полем и широкополосным виброакустическим сигналом «МАГОФОН-01».

Денис Иванов отметил, что приборы приобретены по просьбе медиков военного госпиталя и это уже второй его визит в учреждение с подарками. «Сейчас мы вплотную занимаемся оснащением реабилитационного комплекса. Сегодня передали комплект реабилитационного оборудования. Все ради победы и здоровья наших ребят! Надеемся, что это оборудование поможет нашим ребятам в скорейшей реабилитации, и они быстрее пойдут на поправку!» - отметил Денис Иванов и выразил уверенность, что к концу года на базе госпиталя благодаря таким усилиям получится создать полноценное реабилитационное отделение.

Напомним, ранее депутат приобрел для госпиталя электромиограф, который позволяет выявлять нарушения в работе спинного мозга, а также помогает оценить состояние периферической нервной системы и мышц.

Практикующий военный врач госпиталя поблагодарил Дениса Иванова за приобретенные аппараты, отметил, что они очень нужны сегодня для восстановления бойцов после различных ранений и позволят вернуть в строй до 95% бойцов. Новое задание от врача госпиталя на следующую поставку медицинского оборудования уже получено, депутат ответил: «Все достанем, все привезём и передадим».