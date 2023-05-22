Общество

Названы самые популярные дисциплины у сдающих экзамены псковичей

Самой популярной дисциплиной у сдающих Государственную итоговую аттестацию – ЕГЭ и ОГЭ – в Псковской области стало обществознание, его сдадут 4372 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Помимо обязательных экзаменов – русского языка и математики – обществознание выбрали 1403 человека, сдающих ЕГЭ. У девятиклассников самым выбираемым предметом также стало обществознание, его сдадут 2969 учеников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области впервые сдадут китайский язык.