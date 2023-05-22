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Общество

Арендовать палатку со всеми удобствами предлагают гостям исторического фестиваля «Хельга»

23.05.2023 14:37|ПсковКомментариев: 0

Арендовать уже установленную палатку со всеми удобствами предлагают гостям исторического фестиваля «Хельга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Прокат туристического снаряжения будет работать в общей зоне фестиваля. Оплата аренды и залога происходит при получении. Вы можете забронировать снаряжение», – рассказали организаторы.

Организаторы предлагают несколько вариантов проживания во время фестиваля:

  • Палатка «Эконом» - 5 000 руб.
  • Палатка «Комфорт» - 8 000 руб.
  • Туристический шатер - 15 000 руб.
  • Глэмпинг - 50 000 руб.

Цена указана за все время фестиваля с 10:00 субботы 8 июля по 18:00 воскресенья 9 июля - за всю палатку целиком. Все вопросы о палаточной гостинице можно задать по телефону: +79175171348. Подробности и бронирование туристического снаряжения доступны по ссылке.

Напомним, фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет в деревне Выбуты Псковского района 8-9 июля.

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Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей

Теги: #Хельга #фестиваль реконструкции #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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