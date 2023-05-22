Общество

Арендовать палатку со всеми удобствами предлагают гостям исторического фестиваля «Хельга»

Арендовать уже установленную палатку со всеми удобствами предлагают гостям исторического фестиваля «Хельга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Прокат туристического снаряжения будет работать в общей зоне фестиваля. Оплата аренды и залога происходит при получении. Вы можете забронировать снаряжение», – рассказали организаторы.

Организаторы предлагают несколько вариантов проживания во время фестиваля:

Палатка «Эконом» - 5 000 руб.

Палатка «Комфорт» - 8 000 руб.

Туристический шатер - 15 000 руб.

Глэмпинг - 50 000 руб.

Цена указана за все время фестиваля с 10:00 субботы 8 июля по 18:00 воскресенья 9 июля - за всю палатку целиком. Все вопросы о палаточной гостинице можно задать по телефону: +79175171348. Подробности и бронирование туристического снаряжения доступны по ссылке.

Напомним, фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет в деревне Выбуты Псковского района 8-9 июля.

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Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей