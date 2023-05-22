Общество

Жителям новоржевской деревни посоветовали брать с собой в лес свисток и петарды

Брать с собой в лес свисток и петарды советует любителям прогулок орнитолог, натуралист Эдуард Петров. Напомним, уже несколько раз жители деревни Выбор Новоржевского района встречали медведя на территории посёлка.

Фото: группа деревни Выбор в социальной сети «ВКонтакте». Фотография опубликована 16 мая 2023 года

Межведь выходит к людям и даже разорил пасеку местного жителя. По словам Эдуарда Григорьева, при встрече с медведем необходимо вести себя осторожно, не пытаться бежать, но можно использовать свисток и петарды, чтобы напугать зверя, пишет ГТРК «Псков».

Натуралист отметил, что в последнее время животные стали чаще выходить к людям.

Смотрите также Медведь выходит к людям в Новоржевском районе

Напомним, ранее петардами животных отпугивали жители Островского района.