Общество

Границы двух новых ТОСов установили в Пскове

Границы двух новых территориальных общественных самоуправлений установили в Пскове. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 11-й сессии сегодня, 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты согласовали установление границ территорий ТОСов:

«Генерала Маргелова, 11»,

«Рижский, 60».

Депутат Александр Баев поинтересовался, не будет ли проблематично создать ТОС на улице Генерала Маргелова, где значительная часть территории принадлежит Минобороны.

Первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова пояснила, что ТОСу просто придется согласовывать свои проекты благоустройства с Минобороны.

Напомним, ранее в этом вопросе в ходе выезда разбиралась депутат гордумы Ольга Федорова, чей округ захватывает немуниципальные земли.