Общество

Заморозки прогнозируют в Псковской области ночью 31 мая

Заморозки прогнозируют в Псковской области ночью 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Ночью 31 мая местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе от 0 до -1 градуса», - сообщили в МЧС.

Ранее о том, что на неделе будут ночные заморозки, предупреждала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

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В МЧС жителям региона напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.