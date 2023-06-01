Общество

Виктор Остренко поблагодарил губернатора за работу с семьями мобилизованных

Губернатора Михаила Ведерникова поблагодарил вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко за работу с семьями мобилизованных. Об этом с сессии регионального парламента, на которой глава региона выступил с отчетом о деятельности правительства за 2022 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Организована работа с семьями мобилизованных. Роль губернатора в этом направлении очень важна. Вы настроили на этот формат работы органы исполнительной власти», - сказал он.

При этом Виктор Остренко подчеркнул, что Псковская область сразу включилась в работу по обеспечению гуманитарной миссии жителям Донбасса. оказывалась помощь беженцам переселенцам. Кроме того, адресная поддержка оказывалась военнослужащим, добавил депутат.