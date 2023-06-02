Общество

Во всех районах Псковской области сформируют группы добровольцев, готовых к возникновению ЧС

Во всех районах Псковской области должны быть сформированы группы добровольцев, готовых оказывать помощь в случае возникновения ЧС. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совместном заседании антитеррористической комиссии в регионе и оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России № 757 в части усиления мер безопасности. Видеозапись встречи он опубликовал в своём Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Во всех районах, особенно приграничных, должны быть сформированы группы активистов, добровольцев, которые будут готовы оказывать помощь в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, возможно помощи в охране важных объектов. Неоднократно были ситуации в других субъектах, когда удавалось предотвратить различные вещи просто благодаря бдительным местным жителями, которые своевременно доводили информацию до соответствующих служб. Нужно провести информационную работу со всеми жителями региона, чтобы каждый понимал, какие объекты могут быть потенциальными целями противника, какие есть телефоны оперативных служб, по каким телефонам в каких случаях звонить, какие действия предпринимать в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов», — сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона поручил организовать и провести информационную работу с жителями региона, чтобы каждый понимал, какие объекты могут быть потенциальными целями противника, какие действия предпринимать, какие есть телефоны оперативных служб.

«Жизнь продолжается. Безусловно, ни о каким военном положении речи быть не может. Мы на него не переходим. Оснований для этого нет. Но мы должны помочь населению разобраться во всех базовых инструментах, которые нужно использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Предупрежден — значит вооружен, а вооруженная цель не так привлекательна для противника», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.