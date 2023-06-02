Общество

250 млн рублей требуется для полного завершения работ по созданию библиотеки в центре Пскова

Региональные власти ищут 250 миллионов рублей, необходимых для полного завершения работ по созданию библиотеки в стенах реконструируемого здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, комментируя итоги рабочего выезда на объект.

«Осмотрел будущую историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василева, под которую реконструируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь».

Основные строительные работы завершены, готов фасад здания, смонтирована архитектурная подсветка. Частично благоустроено пространство вокруг здания.

Внутри оборудовано книгохранилище на 80 тысяч книжных экземпляров. Ценные книги библиотеки будут здесь в сохранности.

Ищем ещё 250 млн для полного завершения объекта», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что в стенах бывшего кинотеатра «Октябрь» после реконструкции разместится современная библиотека. Там будут два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, туристский центр и кафе. На втором этаже появится смотровая площадка, с которой будет открываться вид на Троицкий собор и Довмонтов город.