Общество

Александр Котов о строительстве Центра культурного развития в Лядах: Контроль будет постоянный

За строительством Центра культурного развития в плюсском селе Ляды будет вестись постоянный контроль. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Лядах строится долгожданный объект – культурно-досуговый центр в рамках программы развития сельских территорий. Хочу сказать слова благодарности в адрес главы Натальи Леонидовны Ивановой и органов местного самоуправления Плюсского района. Они все сделали все возможное и невозможное, чтобы попасть в эту программу и получить федеральное финансирование. Работы на сумму более 360 млн рублей. По Дому культуры стройка идет тяжело. С самого начала с главой в этом процессе, делаем все возможное, чтобы подрядчик сократил отставание, которое сегодня есть по графику. Оно существенное, больше месяца. Были и объективные трудности. Сейчас все связано с организацией труда подрядчика», – рассказал Александр Котов.

Он уточнил, что на этой неделе пройдет очередная планерка по данному вопросу.

«Сегодня там работа усилена рабочими и техникой, есть понимание, что можно сократить отставание от графика и завершить строительство в установленные сроки до конца текущего года. С нашей стороны контроль будет постоянный. Все, что необходимо сделать со стороны областной власти, – мы это сделаем. Глава Плюсского района в режиме дня и ночи также контролирует строительство», – подытожил спикер регионального парламента.

Объект возводят в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».