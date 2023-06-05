Александр Котов о строительстве Центра культурного развития в Лядах: Контроль будет постоянный

За строительством Центра культурного развития в плюсском селе Ляды будет вестись постоянный контроль. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что на этой неделе пройдет очередная планерка по данному вопросу.
«Сегодня там работа усилена рабочими и техникой, есть понимание, что можно сократить отставание от графика и завершить строительство в установленные сроки до конца текущего года. С нашей стороны контроль будет постоянный. Все, что необходимо сделать со стороны областной власти, – мы это сделаем. Глава Плюсского района в режиме дня и ночи также контролирует строительство», – подытожил спикер регионального парламента.
Объект возводят в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».