Роспотребнадзор проверяет наливайки в Пскове и Великих Луках после массового отравления сидром

Роспотребнадзор проверяет торговые точки в Пскове и Великих Луках после массового отравления сидром в Ульяновской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гостья студии обратилась к жителям региона: «Если увидели эту продукцию, ни в коем случае не приобретайте, а незамедлительно обращайтесь по телефону Роспотребнадзора: 66-88-20», – добавила она.
Ранее стало известно, что в Ульяновской и Самарской, а затем и Нижегородской областях были зафиксированы случаи отравления палёным яблочным напитком со смертельными исходами. Предварительно, вместо этанола в его производстве был использован метанол.