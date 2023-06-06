Общество

Роспотребнадзор проверяет наливайки в Пскове и Великих Луках после массового отравления сидром

Роспотребнадзор проверяет торговые точки в Пскове и Великих Луках после массового отравления сидром в Ульяновской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По поступившей от коллег предварительной информации о случаях отравления сидром, нами в адрес продавцов направлено указание, тем, кто торгует разливными напитками в кегах по 30 литров, так называемым наливайкам, всех проинформировали. Вчера часть таких точек проверили в Великих Луках, кроме того, по Пскову тоже несколько рейдов прошло. На данный момент продукция данного производителя под названием "Мистер Сидр" не выявлена и не поступала», – отметила Елена Припутенко.

Гостья студии обратилась к жителям региона: «Если увидели эту продукцию, ни в коем случае не приобретайте, а незамедлительно обращайтесь по телефону Роспотребнадзора: 66-88-20», – добавила она.

Ранее стало известно, что в Ульяновской и Самарской, а затем и Нижегородской областях были зафиксированы случаи отравления палёным яблочным напитком со смертельными исходами. Предварительно, вместо этанола в его производстве был использован метанол.